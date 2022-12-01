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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:46

Отключение газа запланировано в Самарской области на 2 декабря 2022 года

Ограничение затронет жителей ряда улиц в Кинеле
Анастасия ФИЛАТОВА
Газ отключат на несколько часов из-за плановых работ

Газ отключат на несколько часов из-за плановых работ

Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 2 декабря 2022 года, часть жителей Самарской области останутся без газа. Подачу голубого топлива временно отключат в Кинеле. Об этом сообщили в городской администрации.

– Подача газа будет прекращена 2 декабря 2022 года с 8:00 до 16:00. Причина – проведение плановых работ, – отметили в мэрии.

Ограничение затронет несколько улиц. Без газа полдня просидят жители домов по улицам 50 лет Октября, Золинской, Маяковского, Светлой, Некрасова, Крупской, а также переулка Задворного. Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам.

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