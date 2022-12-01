Заезд Дедов Морозов-велосипедистов пройдет в Самаре 18 декабря 2022 года

Колонна Дедов Морозов проедет по Самаре и подарит жителям новогоднее настроение / Фото: vk.com/velosamara63

В Самаре в преддверии Нового года проведут интересную акцию. Десятки Дедов Морозов сядут на велосипеды и прокатятся колонной по городу. Организатор мероприятия – клуб «ВелоСамара».

Акция пройдет 18 декабря 2022 года. Колонна Дедов Морозов проедет от площади Куйбышева до стадиона «Солидарность Арена». Их путь будет пролегать через площадь Славы, музей «Самара Космическая», парк Гагарина и Ипподром. Примерное расстояние, которое преодолеют необычные велосипедисты, – около 18 км.

Сбор Дедов Морозов намечен на 11:30 18 декабря 2022 года. Старт заезда – в 12:00. Тех, кто желает поучаствовать в предновогодней акции, просят подготовить бороды, шапки и хорошее настроение. Подробнее можно узнать здесь.

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