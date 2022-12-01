Акция «Елка желаний» стартовала в Самаре 1 декабря 2022 года

"Елку желаний" украсят открытками детей-сирот и ребят из семей вынужденных переселенцев из Украины Фото: администрация Самары

В Самаре вновь запустили благотворительную акцию «Елка желаний». Старт ей дала глава города Елена Лапушкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

- Сегодня украсили «Елку желаний» открытками с детскими просьбами к Деду Морозу. Свои желания уже написали около тысячи ребят. Приглашаю всех принять участие в этой замечательной акции, - сказала Елена Лапушкина.

В этом году «Елку желаний» украсят открытками не только детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, но и ребят, которые сейчас живут в ПВР для вынужденных переселенцев из Украины. Новогодние деревья с пожеланиями от детей установили в департаменте опеки, попечительства и соцподдержки Самары на улице Куйбышева, 44, а также в районных подразделениях комплексного центра соцобслуживания населения и в гордуме.

Принять участие в акции и стать Дедом Морозом для самых маленьких смогут все желающие. Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит «Елка желаний», снять открытку и исполнить мечту ребенка. Акция продлится до 30 декабря 2022 года. Подробнее узнать о ней можно по телефону: 332-07-64.

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