В Самаре не планируют запускать салют в новогоднюю ночь

В областной столице не будут устраивать салют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре не планируют устраивать массовые гуляния в новогоднюю ночь. В этом году мероприятия пройдут без фейерверков и салютов.

Во время совещания в правительстве региона отметили, что массовые гуляния на площади Куйбышева отменят. Несмотря на это, правоохранители все равно будут следить за безопасностью на автодорогах города. Кроме того, площадь все равно хотят украсить новогодним декором. Специалисты в скоров времени приступят к установке елки.

На территории установят световые комплексы. Также на площади будут работать два ледовых катка.

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