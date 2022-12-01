В Самаре на площади Куйбышева установили семь каркасов для елок

Специалисты устанавливают новогодние елки
Фото: Наталья АРТЯКОВА
В Самаре приступили к установке каркасов для новогодних елок на площади Куйбышева. Фотографией поделился журналист «КП-Самара».
Судя по предоставленным кадрам, специалисты уже установили каркасы и привезли ветки для декора новогодних елок. Несмотря на то, что власти отказались от традиционных гуляний в новогоднюю ночь, площадь и город решили украсить. Также в этом году мероприятия пройдут без салюта и фейерверка.
На территории площади будут работать два ледовых катка. Правоохранители продолжат следить за безопасностью.
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