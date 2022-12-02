В Самарской области в выходные дни температура опуститься до – 24 градусов

В выходные ударят морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в первые выходные дни декабря ударят сильные морозы. Об этом сообщили специалисты.

По информации синоптиков ФГБУ «Приволжское УГМС», в субботу, 3 декабря 2022 года, ожидается усиление северо-восточного ветра, температура воздуха местами понизится от -14 до -24 градусов. Облачно, без существенных осадков. В воскресенье, 4 декабря 2022 года, порывы ветра от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха -14…-19 градусов.

Горожанам следует подготовить теплую одежду. Дни обещают быть морозными и ясными.

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