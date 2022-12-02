В Самаре решили отменить гуляния на новогодние праздники

В городе отменят массовые гуляния Фото: Архив "КП"

В Самаре власти планируют отменить праздничные гуляния на Новый год. В областной столице изменят режим проведения мероприятия.

Ранее мэр города Елена Лапушкина во время совещания в правительстве региона рассказала, что в областном центре не будет праздничного концерта, салюта и массовых гуляний. Несмотря на это, город хотят украсить, установить елочные комплексы и декор.

Напомним, в городе уже приступили к украшению города. Журналист «КП-Самара» поделился фотографиями семи каркасов для новогодних елок. Их разместят на площади имени Куйбышева.

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