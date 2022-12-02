Продуктовый рынок на ул. Тухачевского в Самаре пополнили новые предприниматели 1 декабря 2022

Рынок на пересечении улиц Тухачевского и Киевской работает с четверга по воскресенье
Фото: администрация Самары
В Самаре завершили свою работу две сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Одна из них была расположена у музея имени П.В. Алабина, а другая — у ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод. Теперь предприниматели торгуют на новом месте.
По данным администрации Самары, продавцы сельхозпродукции перебрались на продуктовый рынок, расположенный на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. К работе на новом месте они должны были приступить в четверг, 1 декабря 2022 года. Отметим, что ярмарка по этому адресу — круглогодичная. Там стоят специальные павильоны, которые защищают торговцев от холода и прочей непогоды. Работает рынок с четверга по воскресенье. Он открыт с 8:00 до 20:00.
Напомним, сейчас на территории Самары действуют около 25 площадок. Они рассчитаны в общей сложности на более чем тысячу торговых мест.
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