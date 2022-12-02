Самарское МП «Благоустройство» дважды оштрафовали за просрочку платежей поставщикам

Предприятию пришлось оплатить два штрафа по 50 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре дважды оштрафовали МП «Благоустройство». Предприятие наказали рублем за просрочку оплаты по договорам с компаниями «ДСК 163» и «Глобал-Авто». Об этом сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

- В начале 2022 года МП «Благоустройство заключило договоры с двумя ООО на поставку товара и оказание транспортных услуг. Компании выполнили свои обязательства, но плату за свою работу в установленные сроки не получили, - рассказали в надзорном ведомстве.

Антимонопольный орган привлек муниципальное предприятие к административной ответственности. За нарушение срока оплаты на организацию наложили два штрафа по 50 тысяч рублей. В этот раз МП «Благоустройство» не стало тянуть и полностью оплатило штрафы.

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