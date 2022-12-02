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НовостиОбщество2 декабря 2022 9:17

Самарское МП «Благоустройство» дважды оштрафовали за просрочку платежей поставщикам

Нарушение выявили сотрудники антимонопольной службы
Анастасия ФИЛАТОВА
Предприятию пришлось оплатить два штрафа по 50 тысяч рублей

Предприятию пришлось оплатить два штрафа по 50 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре дважды оштрафовали МП «Благоустройство». Предприятие наказали рублем за просрочку оплаты по договорам с компаниями «ДСК 163» и «Глобал-Авто». Об этом сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

- В начале 2022 года МП «Благоустройство заключило договоры с двумя ООО на поставку товара и оказание транспортных услуг. Компании выполнили свои обязательства, но плату за свою работу в установленные сроки не получили, - рассказали в надзорном ведомстве.

Антимонопольный орган привлек муниципальное предприятие к административной ответственности. За нарушение срока оплаты на организацию наложили два штрафа по 50 тысяч рублей. В этот раз МП «Благоустройство» не стало тянуть и полностью оплатило штрафы.

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