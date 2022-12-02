Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт2 декабря 2022 11:54

В «Крыльях Советов» озвучили главные цели на зимнее трансферное окно

Спортивный директор «КС» Сергей Корниленко заявил, что часть игроков может уйти в аренду
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Первая задача "Крыльев" - сохранить своих лидеров

Первая задача "Крыльев" - сохранить своих лидеров

Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» во время зимнего трансферного окна не планируют делать много приобретений. У команды другие цели - в первую очередь руководство хочет сохранить тех лидеров, которые сейчас играют за клуб.

- Наша основная задача - чтобы команду не покинули ключевые игроки. Также ждем, чтобы все восстановились от повреждений, чтобы у нас был боеспособный состав, чтобы все игроки на всех позициях были здоровы - и уже от этого будем отталкиваться, - заявил в интервью «КП-Самара» спортивный директор «КС» Сергей Корниленко.

Функционер не исключил, что некоторые футболисты могут отправиться в аренду. Речь идет о совсем молодых игроках, которые редко появляются на поле в этом сезоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«У нас есть узнаваемый стиль»: Сергей Корниленко объяснил, какие игроки нужны «Крыльям Советов»

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко озвучил трансферные задачи команды на зиму и оценил первую часть сезона (подробнее)