В «Крыльях Советов» озвучили главные цели на зимнее трансферное окно

Первая задача "Крыльев" - сохранить своих лидеров
Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".
«Крылья Советов» во время зимнего трансферного окна не планируют делать много приобретений. У команды другие цели - в первую очередь руководство хочет сохранить тех лидеров, которые сейчас играют за клуб.
- Наша основная задача - чтобы команду не покинули ключевые игроки. Также ждем, чтобы все восстановились от повреждений, чтобы у нас был боеспособный состав, чтобы все игроки на всех позициях были здоровы - и уже от этого будем отталкиваться, - заявил в интервью «КП-Самара» спортивный директор «КС» Сергей Корниленко.
Функционер не исключил, что некоторые футболисты могут отправиться в аренду. Речь идет о совсем молодых игроках, которые редко появляются на поле в этом сезоне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«У нас есть узнаваемый стиль»: Сергей Корниленко объяснил, какие игроки нужны «Крыльям Советов»
Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко озвучил трансферные задачи команды на зиму и оценил первую часть сезона (подробнее)