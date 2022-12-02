Вечный огонь зажгут на телебашне в Самаре в День неизвестного солдата 3 декабря 2022 года

Акция в честь памятной даты пройдет в нескольких городах России Фото: правительство Самарской области

В субботу, 3 декабря 2022 года, на телебашне в Самаре включат тематическую подсветку. Акцию приурочат к памятной дате — Дню неизвестного солдата, которую указом президента РФ утвердили в 2014 году.

— На телебашне будет гореть Вечный огонь, а также появится текст «День неизвестного солдата». Тематическую подсветку включат с наступлением сумерек, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Аналогичная акция пройдет и в других городах России. К примеру, на телебашнях в Белгороде, Черкесске, Мурманске, Пензе и Назрани появится триколор. В Брянске, Нальчике, Костроме, Саранске, Челябинске и Ярославле — георгиевская лента, а в Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Саратове — изображение горящей свечи.

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