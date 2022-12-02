Ряд улиц останется без холодной воды в Самаре с 6 по 8 декабря

Точные данные можно узнать в районных администрациях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты «РКС-Самара» запланировали ремонтно-профилактические работы. Из-за них воду отключат на некоторых улицах с 6 по 8 декабря.

Во вторник, 6 декабря с с 9:00 до 16:00 без воды останутся жители следующих адресов: ул. Средне-Садовая, 64, 66, 68; ул. Нагорная 6,10. В среду, 7 декабря, с 09:00 до 17:00 работы будут выполнять на улице Арцыбушевской. Воду заберут у домов № 19, 13, 30.

Также 7 декабря отключение продлится с 9:00 до 15:00 на улице Солнечной, 9А, 5А. В четверг, 8 декабря, холодную воду отключат с 09:00 до 17:00 на ул. Партизанской, 82а, а с 9:00 до 14:00 в частном секторе по ул. Компрессорной от ул. Печерской до ул. Сорокина.

Информация об отключениях является предварительной и может измениться. Точные данные можно узнать в районных администрациях.

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