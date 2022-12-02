Директора учебного заведения в Самаре осудили за хищение более 2,1 млн рублей

Суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор директору одного из учебных заведений. Женщину признали виновной в крупном мошенничестве — хищении более 2,1 млн рублей из фонда оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

По данным правоохранителей, директор образовательного учреждения реализовала преступную схему в период с 2015 по 2021 год. Она просила подчиненных вносить в документацию ложные сведения о работниках, которые были трудоустроены фиктивно. Женщина похищала бюджетные средства с помощью обналичивания зарплаты «мертвых душ».

В конце ноября 2022 года подозревая предстала перед судом. Ее вина была доказана. Женщине назначили 2,5 года лишения свободы, а также на год запретили занимать определенные должности. Кроме того, она должна будет выплатить потерпевшей стороне — министерству образования и науки Самарской области — причиненный ущерб.

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