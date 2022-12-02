Продажи автомобилей Lada в ноябре побили рекорд 2022 года

Всего за 11 месяцев удалось продать 164 636 машин Lada. Фото: Дирекция по связям с общественностью ОАО ''АвтоВАЗ''

В ноябре 2022 года в России продали 21 726 легковых и коммерческих автомобилей Lada. Это лучший показатель с начала года, сообщает ВолгаНьюс.

Результат последнего месяца осени оказался на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре этого года. Всего за 11 месяцев удалось продать 164 636 машин Lada. Самыми востребованными моделями в ноябре стали автомобили семейств Granta и NIVA.

Всего в ноябре было продано 13 015 автомобилей Lada Grantа, что на 80% выше, чем годом раньше, а также 3 222 машин Lada Niva Legend, что на 132,6% больше. Еще одним позитивным ноябрьским итогом стала Niva Travel: за месяц продали 3 676 автомобилей.

Росту продаж способствовало то, что в короткие сроки компания перезапустила производство Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, а также восстановила практически все привычные опции комфорта и безопасности. К ним относятся кондиционер, обогревы сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа.

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