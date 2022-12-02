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НовостиОбщество2 декабря 2022 15:31

Прокуратура признала Самарский мост опасным для судоходства

Выяснилось, что на мосту не были соблюдены требования безопасности
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Департамент городского хозяйства получил штраф.

Департамент городского хозяйства получил штраф.

Куйбышевская транспортная прокуратура обнаружила нарушения законодательства о безопасности судоходства на Самарском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– Установлено, что на мосту в темное время суток не подсвечивались указатели. Они предназначены для поддержания безопасности судоходства на внутренних водных путях. Отсутствие подсветки могло привести к транспортным происшествиям, – рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По результатам проверки в адрес главы Самары было внесено представление. В отношении департамента городского хозяйства и экологии Самары возбудили административное дело по статье 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов».

Арбитражный суд оштрафовал департамент на 100 тысяч рублей.

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