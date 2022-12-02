Прокуратура признала Самарский мост опасным для судоходства

Департамент городского хозяйства получил штраф.
Куйбышевская транспортная прокуратура обнаружила нарушения законодательства о безопасности судоходства на Самарском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
– Установлено, что на мосту в темное время суток не подсвечивались указатели. Они предназначены для поддержания безопасности судоходства на внутренних водных путях. Отсутствие подсветки могло привести к транспортным происшествиям, – рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По результатам проверки в адрес главы Самары было внесено представление. В отношении департамента городского хозяйства и экологии Самары возбудили административное дело по статье 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов».
Арбитражный суд оштрафовал департамент на 100 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.