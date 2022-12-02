Прокуратура признала Самарский мост опасным для судоходства

Департамент городского хозяйства получил штраф.

Куйбышевская транспортная прокуратура обнаружила нарушения законодательства о безопасности судоходства на Самарском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– Установлено, что на мосту в темное время суток не подсвечивались указатели. Они предназначены для поддержания безопасности судоходства на внутренних водных путях. Отсутствие подсветки могло привести к транспортным происшествиям, – рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По результатам проверки в адрес главы Самары было внесено представление. В отношении департамента городского хозяйства и экологии Самары возбудили административное дело по статье 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов».

Арбитражный суд оштрафовал департамент на 100 тысяч рублей.

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