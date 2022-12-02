Более тысячи детей получат подарки в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

Елка украшается карточками, на которых дети записали свои желания. Фото: администрация Самары

В четверг, 1 декабря, состоялось торжественное открытие благотворительной акции «Елка желаний» с участием главы города Еленой Лапушкиной. Ежегодная акция направлена на подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В этом году пожелания на «Елке желаний» оставят также дети, прибывшие из ДНР и ЛНР.

Елка в департаменте опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары украшается карточками, на которых дети записали свои желания. Просьбы к Деду Морозу написали уже около тысячи юных жителей города.

Порадовать детей могут все жители региона, нужно лишь снять открытку с «Елки желаний» и вручить подарок ребенку. Акция продлится до 30 декабря. Дополнительная информация можно узнать по телефону: 332-07-64.

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