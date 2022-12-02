Дмитрий Азаров поздравил с 70- летием Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова

Губернатор поздравил творческий коллектив

Государственный Волжский русский народный хор поздравил с 70-м юбилеем губернатор Дмитрий Азаров. Легендарный творческий коллектив, известный далеко за пределами России отпраздновал день рождения концертом. Перед его началом губернатор сказал коллективу тёплые пожелания и поблагодарил за вклад в культуру региона.

- Хочу поздравить артистов и поклонников, всех жителей региона с тем, что у нас есть такой коллектив, который, храня традиции, всегда нацелен на будущее, своим искусством привлекает к народной песне все новых и новых слушателей, ценителей разных возрастов, - отметил губернатор.

Первым руководителем созданного в 1952 году хора был Пётр Милославов. Он прошёл всю войну, получил ордена был ранен. Сегодня Волжский хор своим творчеством объединяет поколения, показывает богатое песенное наследие народов Поволжья и хранит традиции. На этой неделе постановлением губернатора Волжскому хору присвоено звание «академический». Такое звание творческому коллективу Самарской области на региональном уровне присвоено впервые.

- Это невероятная честь. Мы ждали этого многие годы. Благодарим Дмитрия Игоревича за поддержку нашего коллектива. Знаю, что он любит наш хор, а мы – любим его, - отметила Наталья Кузнецова, художественный руководитель Волжского хора.