В Самаре оборвалась трамвайная контактная сеть на пересечении Ново-Вокзальной и Ставропольской

Трамвай остановился из-за оборванного провода. Фото: "Убежище Самара"

В Самаре местные жители поделились фотографией оборванного провода. Трамвайная контактная сеть мешает проезду.

По информации очевидцев, происшествие зафиксировали утром в субботу, 3 декабря 2022 года. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской оборвалась электротяга контактной сети. Судя по фотографии, из-за этого на дороге остановился трамвай. Что случилось с транспортом – пока неизвестно.

В комментариях пользователи отметили регулярность подобных случаев и не удивились ситуации. Напомним, вчера трамвай на Ново-Вокзальной сошел с рельсов и развернулся поперек дороги.

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