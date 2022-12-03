В Самаре открылся новый детский сад на улице Ташкентской 2 декабря 2022 года

В областной столице открылся еще один детский сад. Фото: Юлия Рубцова

В Самаре прошло торжественное открытие нового детского сада на улице Ташкентской. Мероприятие состоялось 2 декабря 2022 года.

Благодаря национальному проекту «демография», в микрорайоне значительно снизится очередность в детские сады. В церемонии открытии приняли участие первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов, депутат госдумы Виктор Казаков, замминистра образования и науки по региону Елена Пинская и мэр Самары Елена Лапушкина. Отмечают, что здание является вторым корпусом детского сада №120. Новый корпус сможет вместить в себе 132 детей, в том числе 60 ребят ясельного возраста.

От имени главы региона Дмитрия Азарова выступил Виктор Кудряшов. Первый вице-губернатор вручил заведующей детского сада конструктор по образовательной робототехнике с ноутбуков. Детский сад имеет свою образовательную специфику и помогает обучающимся развить техническое творчество.

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