Мэр Самары проверила состояние дворов в областном центре

В областной столице контролируют ход работ

Мэр города Самара Елена Лапушкина проверила, как справляются с наледью и устраняют протечки водопровода. В областной столице в последнее время увеличилось число жалоб на состояние дворов.

По полученной информации, в список участков для проверки попали адреса практически всех районов. Так, на проспекте Кирова, 365 специалисты продолжают устранять последствия утечки на магистральном водоводе. Теперь на участке планируют работы по перекладке, подрядчики уже вышли на объект. Водовод переложат от Московского шоссе до Стара Загора.

Помимо этого, представители компании заверили, что на время ремонта жители не останутся без воды. Водоснабжение организуют по резервной схеме.

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