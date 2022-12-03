Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 13:07

Мэр Самары проверила состояние дворов в областном центре

Увеличилось число жалоб на лед и протечки водопровода
Алена ПРОВКИНА
В областной столице контролируют ход работ

В областной столице контролируют ход работ

Мэр города Самара Елена Лапушкина проверила, как справляются с наледью и устраняют протечки водопровода. В областной столице в последнее время увеличилось число жалоб на состояние дворов.

По полученной информации, в список участков для проверки попали адреса практически всех районов. Так, на проспекте Кирова, 365 специалисты продолжают устранять последствия утечки на магистральном водоводе. Теперь на участке планируют работы по перекладке, подрядчики уже вышли на объект. Водовод переложат от Московского шоссе до Стара Загора.

Помимо этого, представители компании заверили, что на время ремонта жители не останутся без воды. Водоснабжение организуют по резервной схеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал