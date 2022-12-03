«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в финале Кубка России

Один из матчей пройдет на домашнем поле Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Футбольный клуб из Самары «Крылья Советов» сыграет в Фонбет Кубке России с «Динамо». стал известен противник самарской команды.

Представители ПФК «Крылья Советов» отметили, что состоялась жеребьевка четвертьфинала сетки. Один из матчей для определения полуфиналиста пройдет 22 и 23 февраля на домашнем поле самарского клуба. Второй матч пройдет на выезде, через неделю.

В случае, если команды сыграют в ничью, после матча назначат серию пенальти. Победитель сможет продолжить выступление в РПЛ. Напомним, «Крылья» вышли в четвертьфинал, опередив «Зенит» и «Факел».

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