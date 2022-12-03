В Самаре проложили дорогу, которая никуда не ведет

В областной столице построили еще одну дорогу. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры с новой дороги. Местные жители прозвали ее «дорогой в никуда»

Горожане в социальной сети активно обсуждают новой участок. Недалеко от ЖК в Куйбышевском районе проложили еще одну дорогу, которая завершается небольшой асфальтной площадкой. Пользователи также отметили, что, скорее всего, трассу подготавливают к постройке каких-то объектов.

Напомним, в областной столице самарец показал состояние дороги на улице Промышленности. После коммунальной аварии и температурных перепадов на территории появился импровизированный каток.

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