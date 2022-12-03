Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 15:28

В Самаре проложили дорогу, которая никуда не ведет

Городской блогер поделился кадрами
Алена ПРОВКИНА
В областной столице построили еще одну дорогу. Фото: скриншот видео

В областной столице построили еще одну дорогу. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры с новой дороги. Местные жители прозвали ее «дорогой в никуда»

Горожане в социальной сети активно обсуждают новой участок. Недалеко от ЖК в Куйбышевском районе проложили еще одну дорогу, которая завершается небольшой асфальтной площадкой. Пользователи также отметили, что, скорее всего, трассу подготавливают к постройке каких-то объектов.

Напомним, в областной столице самарец показал состояние дороги на улице Промышленности. После коммунальной аварии и температурных перепадов на территории появился импровизированный каток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал