В Самарской области мошенники украли кошелек и потратили чужие деньги на алкоголь

Сотрудники полиции задержали злоумышленников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители решили нажиться на своей пьяной приятельнице. Они украли ее кошелек и потратили деньги.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в селе Романовка потерпевшая рассказала, что с ее карты пропали денежные средства. Оказалось, накануне она вместе с друзьями распивала спиртное. Злоумышленники решили обворовать знакомую и забрали ее кошелек. Мошенники расплачивались банковской картой и потратили 2 тысячи рублей на алкоголь.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемых. Злоумышленники признались, что купили алкоголь и сигареты. Они пытались вновь совершить покупки, но деньги на карте закончились. В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело.

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