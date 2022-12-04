В Самаре по решению суда приведут в порядок 478 контейнерных площадок

В конце ноября исковые требования были удовлетворены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары приведут в порядок более 400 контейнерных площадок. Информацию этом сообщили в городской прокуратуре.

По данным надзорного органа, сегодня в обновлении нуждаются 534 площадки, еще 218 необходимо обустроить. Однако в бюджете на 2022 год запланированы расходы на ремонт 42 площадок, а этого недостаточно.

По результатам проверки прокуратура направила в Ленинский районный суд иск, в котором потребовала обязать департамент городского хозяйства отремонтировать и обустроить 478 контейнерных (бункерных) площадок. 29 ноября 2022 года заявление было поддержано.

Отмечается, что исполнение решения будет взято на контроль.

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