В Самаре рухнули потолочные перекрытия в жилом доме на ул. Воронежской

ЧП произошло в ночь на 4 декабря.

В ночь на воскресенье, 4 декабря 2022 года, в одном из жилых домов Самары произошло ЧП. В квартире рухнул потолок. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По сведениям самарцев, происшествие случилось в доме №28 по улице Воронежской. Судя по опубликованным кадрам, потолок обрушился прямо на мебель. Сами жильцы сообщали, что в результате ЧП пострадал один человек.

Данную информацию «КП-Самара» подтвердили в региональном ГУ МЧС.

– Информация о происшествии поступила на пульт в 2:21. Сотрудники МЧС установили, что в здании произошло частичное обрушение потолочного перекрытия на площади 6 квадратных метров. В результате ЧП пострадал мужчина, его направили на медосмотр, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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