Власти запретили строить высотки на углу улиц Венцека и Водников в Самаре

Возвести многоэтажку планировалось на участке площадью 380 "квадратов". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Самары запретила строительство высотки на пересечении улиц Венцека и Водников. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации.

Согласно документации, освоить площадку по адресу ул. Водников, 87, планировал Коваленко И. В. На участке площадью 380 квадратных метров хотели возвести высотку. Максимальный процент застройки составлял 69%. Однако власти не согласовали заявку.

– Заявителю было отказано в связи с расположением участка в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения, в пределах которой допускается застройка до 40%, – следует из постановления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.