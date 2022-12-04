Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 декабря 2022 11:28

Власти запретили строить высотки на углу улиц Венцека и Водников в Самаре

Выяснилось, что площадка находится рядом с объектами культурного наследия
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Возвести многоэтажку планировалось на участке площадью 380 "квадратов".

Возвести многоэтажку планировалось на участке площадью 380 "квадратов".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Самары запретила строительство высотки на пересечении улиц Венцека и Водников. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации.

Согласно документации, освоить площадку по адресу ул. Водников, 87, планировал Коваленко И. В. На участке площадью 380 квадратных метров хотели возвести высотку. Максимальный процент застройки составлял 69%. Однако власти не согласовали заявку.

– Заявителю было отказано в связи с расположением участка в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения, в пределах которой допускается застройка до 40%, – следует из постановления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.