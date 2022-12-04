В Самарской области 173 человека заболели коронавирусом 4 декабря 2022 года

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 485 665 случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько жителей Самарской области заболели коронавирусом 4 декабря 2022 года. Статистику озвучили в региональном оперштабе.

– За прошедшие сутки в регионе было проведено 9 979 лабораторных исследований на КВИ. У 173 человек диагноз подтвердился. 28 пациентов были госпитализированы, – рассказали в оперштабе.

Самая высокая заболеваемость была зафиксирована в Самаре – там заболели 86 человек. Еще 36 случаев COVID-19 обнаружили в Тольятти, 18 в Новокуйбышевске и 11 в Сызрани.

В Приволжском районе коронавирусом заболели восемь жителей, в Кошкинском – пять. Три случая заболевания зафиксировали в Чапаевске и два – в Октябрьске.

В Челно-Вершинском, Нефтегорском, Сызранском районах и Отрадном было выявлено по одному случаю заболевания.

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