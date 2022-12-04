В Самарской области сохранится морозная погода 5-7 декабря 2022 года

Местами столбик термометра опустится до -23 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало следующей недели в Самарской области будет морозным. Во всяком случае, в ночное время. Такие данные сообщили специалисты Приволжского УГМС.

Согласно прогнозу, днем в понедельник, 5 декабря, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -9…-14 градусов. Порывы северного ветра достигнут 5-10 метров в секунду. А в ночь с 4 на 5 декабря в регион придут ночные заморозки – столбик термометра опустится до -13…-18 градусов. Местами – до 23 градусов ниже ноля.

Аналогичная погода ожидается во вторник и среду. Правда, есть небольшие отличия: осадков практически не будет, а ветер будет слабым, неустойчивым.

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