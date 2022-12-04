Самарец попал под уголовное дело за убийство и разбой, совершенные в 2008 году

Сейчас подозреваемый отбывает наказание за другое преступление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователям удалось раскрыть преступление, совершенное 14 лет назад. В 2008 году неизвестный проник в квартиру женщины, убил ее и ограбил. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Трагическая история произошла 28 ноября 2008 года. Следствие полагает, что подозреваемый легко попал в квартиру своей жертвы – для этого он прикинулся социальным работником. Оказавшись в помещении, мужчина убил женщину, забрал принадлежавшие ей 50 тысяч рублей и скрылся.

Напасть на след подозреваемого удалось в 2022 году. Им оказался житель Самары. Выяснилось, что сейчас он отбывает наказание за другое преступление.

В отношении самарца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Расследование продолжается.

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