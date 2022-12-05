В Самарской области вспыхнул припаркованный автомобиль ранним утром 5 декабря 2022 года

Автомобиль загорелся рядом с продовольственным магазином. Фото: скриншот видео "Тольятти"

В городе Тольятти Самарской области местные жители поделились кадрами серьезного пожара. В регионе вспыхнул припаркованный автомобиль.

Судя по опубликованной записи в социальных сетях, иномарку «Audi Q3» подожгли на улице Революционной, 52 ранним утром в понедельник, 5 декабря 2022 года. Рядом с машиной также стоял отечественный автомобиль. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что правоохранители уже смогли задержать подозреваемого.

Мужчину по горячим следам остановили сотрудники постовой службы. Полицейские продолжают проводить проверку и устанавливать обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал