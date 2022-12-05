Самарцы вытащили диван на лед, чтобы порыбачить

Диванную рыбалку провели на реке под Самарой. Фото: "Жесть Самара"

В Самаре горожане решили с удобством порыбачить на льду. Фотографией поделились очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, местные жители рыбачили ранним утром прямо с дивана на неокрепшем льду. Автор поста отметил, что «диванная рыбалка» проходила на реке Татьянка. Не везде в регионе окреп лед. Специалисты пока не рекомендуют подобные вылазки.

Напомним, в губернии совсем недавно ударили первые морозы. Синоптики сообщили. Что средняя температура в декабре от -7 до -11 градусов, что на 1,5 градусов ниже средних многолетних показателей.

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