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НовостиОбщество5 декабря 2022 5:54

Самарцы вытащили диван на лед, чтобы порыбачить

Очевидцы поделились кадрами в соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Диванную рыбалку провели на реке под Самарой. Фото: "Жесть Самара"

Диванную рыбалку провели на реке под Самарой. Фото: "Жесть Самара"

В Самаре горожане решили с удобством порыбачить на льду. Фотографией поделились очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, местные жители рыбачили ранним утром прямо с дивана на неокрепшем льду. Автор поста отметил, что «диванная рыбалка» проходила на реке Татьянка. Не везде в регионе окреп лед. Специалисты пока не рекомендуют подобные вылазки.

Напомним, в губернии совсем недавно ударили первые морозы. Синоптики сообщили. Что средняя температура в декабре от -7 до -11 градусов, что на 1,5 градусов ниже средних многолетних показателей.

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