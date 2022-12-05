В Самарской области выставили на торги дома, квартиры и машины должников

Аукцион по продаже имущества должников состоится 29 декабря 2022 года и 9 января 2023 года. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области выставили на электронные торги имущество должников. Его общая сумма на каждом из аукционов составляет более 73 миллионов рублей.

— Всего предлагается 39 лотов. Среди них 11 квартир, 3 частных дома, земельные участки, автомобили, гаражи, фрезерные станки с ЧПУ и здания производственного назначения, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Так, будут продаваться квартира в Тольятти за 720 тысяч рублей, трехэтажный жилой дом с начальной ценой в 8 миллионов рублей, птицеводческое оборудование за 6 миллионов рублей, LADA VESTA 2019 года и HYUNDAI SOLARIS 2018 года за полмиллиона рублей.

Дороже всего из транспортных средств стоит автобус хоккейного клуба. Его первоначальная цена – 4,3 миллиона рублей. Аукцион по продаже имущества должников состоится 29 декабря 2022 года и 9 января 2023 года в 10:00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

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