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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:26

Памятник самолету Ил-2 и обелиск борцам революции взяли под охрану в Самаре

Власти опубликовали соответствующий приказ
Анастасия ФИЛАТОВА
В Самаре обеспечат сохранность еще двух памятников истории и культуры

В Самаре обеспечат сохранность еще двух памятников истории и культуры

Фото: Яндекс. Карты

В Самаре взяли под охрану еще два памятника культурного наследия регионального значения. Это обелиск «Борцам революции 1917 года» и самолет-штурмовик Ил-2. Соответствующие приказы выпустило УГООКН Самарской области.

Напомним, обелиск расположен в сквере рядом с фабрикой-кухней. Его установили там в 1960 году — в преддверии 43-й годовщины Октябрьской революции. Монумент сложен из отдельных блоков. В высоту он достигает около 10 метров. Памятник штурмовику Ил-2 находится на развязке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Это настоящий самолет, построенный в Куйбышеве и сбитый в бою во время Великой Отечественной войны. На кольце в районе бывшего ипподрома он появился в 1975 году.

Согласно приказу УГООКН региона, собственники объектов должны содержать их, обеспечивать сохранность и неизменность облика, а также не проводить работы, которые могут кардинально изменить памятники.

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