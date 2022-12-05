Самарский бизнесмен Шаповалов пытается получить полный контроль над участками «Дубков»

Эти земли окружают особняк бизнесмена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский бизнесмен Алексей Шаповалов через суд пытается получить полный контроль над участками «Дубков». Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Речь идет об охранной зоне природного лесопарка в элитном районе частных владений миллиардеров Самары. Алексей Шаповалов требуют исключить 12 гектаров лесных земель из охранной зоны самарского природного памятника «Древостой дуба».

Стоимость данных участков оценивается в сотни миллионов рублей. Эти земли окружают особняк бизнесмена. Сейчас там запрещается строительство капитальных объектов, заборов, вырубка деревьев.

Распоряжением губернатора на участках установлен охранный статус территории. Если у Шаповалова получится выиграть суд, то с них снимут ограничения.

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