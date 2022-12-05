Новые магазины хотят построить в Кировском и Советском районах Самары

Размещение новых магазинов на нескольких территориях вынесли на публичные слушания Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре объявили публичные слушания по предоставлению разрешений на использование ряда земельных участков в Промышленном, Кировском и Советском районах. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Так, в Промышленном районе объявлены слушания по участку площадью 1150 кв. м на улице Ново-Садовой (ГК 800) и по участку площадью 300 кв. м на улице Воронежской, 86. Первый хотят использовать под хранение автотранспорта, а второй для религиозных целей.

В Кировском районе на обсуждения вынесли участок в 147 кв. м на Зубчаниновском шоссе и территорию в 569,1 кв. м на пересечении улиц Щорса и Чекистов. Первый планируют использовать под магазин, а вторую — под хранение транспорта и магазины.

Новые торговые точки могут появиться и на территории в 5200 кв. м в Советском районе Самары. Максимальный процент застройки участка составит 95%.

Экспозиции проектов будут представлены в здании департамента градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132 с 10 по 17 декабря 2022 года. Сами публичные слушания продлятся до 24 декабря.

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