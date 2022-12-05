Цены на холодную воду увеличили в Самарской области с 1 декабря 2022 года

Власти утвердили новые тарифы на воду и канализацию до 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 декабря 2022 года подорожали услуги ЖКХ. Изменились тарифы на свет, газ, отопление и обращение с ТКО. Также выросли цены на холодную воду и канализацию. Департамент ценового и тарифного регулирования региона опубликовал соответствующий приказ.

— Скорректированы долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей ООО «Самарские коммунальные системы». Они будут действовать с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2026 года, — говорится в документе.

Так, с декабря один кубометр питьевой воды подорожал с 37,94 до 41,17 рубля (с учетом НДС), а водоотведение — с 20,88 до 23,03 рубля. Этот тариф будет действовать до 31 декабря 2023 года. Дальнейшие изменения в оплате коммунальной услуги представлены в таблице.

Фото: департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области

Фото: департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области

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