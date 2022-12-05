Дополнительные поезда из Самары в Москву назначат на новогодние и рождественские праздники

Пассажиры уже оформили более 170 тысяч проездных документов на праздничные дни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период новогодних и рождественских праздников будут курсировать дополнительные поезда из Самары в Москву. Также можно будет отправиться по туристическим маршрутам из Самары.

— Планируется назначить около 10 дополнительных поездов с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года, — сообщили в Куйбышевской железной дороге.

На данный момент число проданных мест в поездах дальнего следования во время зимних каникул почти на 20% выше показателей прошлого года. Пассажиры уже оформили более 170 тысяч проездных документов на праздничные дни.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2022 года, а также 6, 7 и 8 января 2023 года. Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах и на официальном сайте «РЖД».

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