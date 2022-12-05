В Самаре стартовал конкурс на лучшее оформление общественного пространства

В городе объявили конкурс на лучшее украшение территории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре администрации объявили о начале конкурса на лучшее оформление общественной территории. В областной столице оценят декор фасадов, дворов и улиц.

По информации городской администрации, к участию в конкурсе пригласили предприятия, предпринимателей, банки, рынки, образовательные учреждения, учреждение спорта и культуры, а также жителей многоквартирных домов и частного сектора. Комиссия будет обращать внимание на оформленные витрины, фасады и световую иллюминацию.

Отмечают, что в приоритете остается оригинальность. Предусмотрено несколько номинаций.

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