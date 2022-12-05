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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 9:23

Преподавателя вуза в Самаре осудили за 15 взяток от студентов

Женщина обещала поставить учащимся положительные оценки за экзамен
Анастасия ФИЛАТОВА
Педагога оштрафовали на 100 тысяч рублей за взятки от студентов

Педагога оштрафовали на 100 тысяч рублей за взятки от студентов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре вынес приговор преподавателю одного из местных вузов. Женщину признали виновной в 15 фактах мелкого взяточничества. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2021 года преподаватель договорилась со старостой группы и получила от 15 студентов взятки — по 8 тысяч рублей с каждого. За эти деньги она обещала поставить им положительные оценки за защиту курсовых работ и сдачу экзамена. Коррупционное преступление выявили сотрудники транспортной полиции.

На стороне обвинения выступила Куйбышевская транспортная прокуратура. Она предоставила доказательства вины педагога. Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа. Она должна будет выплатить 100 тысяч рублей. Кроме того, у нее конфискуют предмет взятки в доход государства. Пока приговор в законную силу не вступил.

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