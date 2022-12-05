Преподавателя вуза в Самаре осудили за 15 взяток от студентов

Педагога оштрафовали на 100 тысяч рублей за взятки от студентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре вынес приговор преподавателю одного из местных вузов. Женщину признали виновной в 15 фактах мелкого взяточничества. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2021 года преподаватель договорилась со старостой группы и получила от 15 студентов взятки — по 8 тысяч рублей с каждого. За эти деньги она обещала поставить им положительные оценки за защиту курсовых работ и сдачу экзамена. Коррупционное преступление выявили сотрудники транспортной полиции.

На стороне обвинения выступила Куйбышевская транспортная прокуратура. Она предоставила доказательства вины педагога. Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа. Она должна будет выплатить 100 тысяч рублей. Кроме того, у нее конфискуют предмет взятки в доход государства. Пока приговор в законную силу не вступил.

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