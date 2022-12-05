Выставка-ярмарка «Благословенная Самара» откроется в «Экспо-Волге» 15 декабря

Посетить православную выставку может любой желающий: вход свободный. Фото: "Экспо-Волга"

Уже на следующей неделе в выставочном центре «Экспо-Волга» откроется выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Она будет работать неделю: с 15 по 21 декабря 2022 года.

— Центральной святыней запланированного мероприятий станет ковчег с мощами святого великомученика Димитрия Солунского, — сообщили в пресс-службе «Экспо-Волги».

На данный момент программа находится в разработке и будет представлена позже. Выставка-ярмарка будет работать каждый день с 15 по 20 декабря с 10:00 до 19:00, а 21 декабря – с 10:00 до 14:00.

Ярмарка будет располагаться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина 23А ВК «Экспо-Волга». Посетить православную выставку может любой желающий: вход свободный.

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