Экскурсионный маршрут «Стрельная гора» в «Самарской Луке» вновь открыли для посетителей

Посетить гору Стрельная можно будет как в выходные, так и в будни Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Стрельная гора в нацпарке «Самарская Лука» вновь готова к приему туристов. Посетить ее можно не только в выходные и праздничные дни, но и в будни. Об этом сообщили в министерстве туризма Самарской области.

— В выходные и праздники Стрельную гору можно будет посетить с 10:00. Последний заезд — в 15:00. По будням — только по предварительной заявке, — отметили в ведомстве.

На экскурсионный маршрут можно заехать на своем автомобиле. Это должен быть внедорожник или кроссовер с полным приводом на шипованной резине. Также можно воспользоваться услугой подъема от КПП до начала пешеходной тропы — 1 тысяча рублей за 4 посадочных места. Пропуск на гору стоит 402 рубля с человека, льготный билет — 250 рублей.

Всем, кто хочет отправиться на экскурсию на Стрельную гору, напоминают: пребывание на территории с домашними животными запрещено; запуск беспилотников, разведение костров, оставление мусора, громкая музыка, кормление диких зверей, сбор диких растений запрещены; сход/съезд с маршрута является нарушением режима особо охраняемой природной территории, влечет штраф в 3-4 тысячи рублей.

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