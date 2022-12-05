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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:31

В Самаре местные жители пожаловались на огромную яму на улице Рыльской

Двор находится в ужасном состоянии
Алена ПРОВКИНА
Жильцы пожаловали на состояние двора. Фото: Рухана Меджидова/ "ЕЩЕ"

Жильцы пожаловали на состояние двора. Фото: Рухана Меджидова/ "ЕЩЕ"

В Самаре местные жители опубликовали в социальных сетях фотографии раскопанного двора. На участке произошла коммунальная авария.

Судя по сообщению автора, двор в таком состояние расположен на улице Рыльской в Промышленном районе. Местные жители отмечают, что работники разрыли яму в нескольких местах и не поставили ограждений. Из-за прорыва воды образовалось много грязи. Долгое время работы не заканчиваются, двор в ужасном состоянии уже несколько недель.

Также очевидцы дополнили, что им трудно добираться до дома из-за проводимых работ. Во дворе нет асфальта – только грязь и лужи.

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