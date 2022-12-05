Юристы Тольяттиазота получили награды за профессионализм и добросовестный труд

Юристов наградили в преддверии профессионального праздника / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Пятерых сотрудников дирекции по правовым вопросам Тольяттиазота отметили за добросовестный труд и вклад в развитие химической промышленности. Им вручили награды в преддверии профессионального праздника — Дня юриста, который в этом году отмечался 3 декабря.

Так, начальника отдела договорной работы Евгения Муратова удостоили почетной грамоты губернатора Самарской области. Еще четверо сотрудников ТОАЗа — Наталья Смыкова, Михаил Бышов, Анастасия Игнатенко, Максим Шуруто — получили благодарности главы Тольятти.

— Когда сотрудников выдвигают на столь серьезные награды — это значит, что их профессиональные заслуги высоко оценены. Мои коллеги — надежные работники с большим опытом и глубокой профессиональной подготовкой, — отметил заместитель гендиректора ПАО «ТОАЗ» по правовым вопросам Александр Лычагин.

Он добавил, что работники, которых отметили профессиональными наградами, заслужили это поощрение. Они способны решать сложные и глобальные задачи.

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