Собственник заброшенного отеля «Азимут» в Самаре планирует реконструировать здание

Здание гостиницы находится на улице Фрунзе. Фото: Яндекс. Карты

Стала известна судьба здания отеля «Азимут» на улице Фрунзе в Самаре. Собственник намерен обновить объект. Проект уже готов – им занимались студенты СамГТУ.

Разработчики постарались максимально сохранить облик здания и при этом сделать его гармоничным в современной городской архитектуре. В частности, проектом предусмотрен возврат куполов и балкона. Первый этаж здания может быть использован под размещение коммерческих площадей, ресторана, детского клуба.

Напомним, гостиница появилась еще в прошлом веке. Изначально она называлась «Метрополь», после – «Националь». В 1940-е годы была переименована в «Центральную», а несколько лет назад получила название «Азимут».

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