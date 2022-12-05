Движение на перекрестке ул. Ново-Садовой и Полевой частично открыли в Самаре 5 декабря 2022

Открыто движение по одной полосе Ново-Садовой от Первомайской к Полевой Фото: администрация Самары

В понедельник, 5 декабря 2022 года, в Самаре частично возобновили движение транспорта на перекрестке улиц Ново-Садовой и Полевой. Проезд там перекрывали на время переустройства инженерных коммуникаций для строительства метро. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Сегодня начинает свое движение полоса по направлению «в город» по улице Ново-Садовой к Полевой. Это полноценная четырехметровая полоса, - рассказал замглавы департамента транспорта Юрий Тапилин.

Пока общественный транспорт не спешат перенаправлять на этот участок. Специалисты опасаются, что полоса может не справиться с потоком или там возникнет эффект «бутылочного горлышка». Пока сотрудники дептранса будут мониторить ситуацию. Потом они примут решение, как лучше будет организовать работу автобусов: оставить курсировать по временной схеме или вернуть на прежнюю трассу.

Отметим, на улице Полевой вновь заработал пешеходный переход. Правда, пока без светофора. «Регулировщик» появится там позднее.

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