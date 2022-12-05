Стало известно, как будет выглядеть доходный дом купца Кирста в Самаре после ремонта

Подрядчик восстановит отличительную особенность здания - высокий остроконечный щипец с круглым окном / Фото: t.me/s/ugookn63

В Самаре отремонтируют фасады доходного дома купца В.В. Кирста, который расположен на пересечении улиц Галактионовской и Льва Толстого. Главная особенность здания, построенного в конце XIX века, — высокий остроконечный щипец с круглым окном. В УГООКН региона показали и рассказали, как памятник архитектуры будет выглядеть после реставрации.

— Проектом предлагается отремонтировать штукатурную отделку цокольного этажа, привести в порядок кирпичную кладку, окрасить поверхности фасадов и архитектурного декора, восстановить деревянный каркас щипца, отремонтировать карниз и балконные ограждения, а также установить оконные отливы и навес над входом, — сообщили в ведомстве.

Так ранее выглядел доходный дом купца Кирста / Фото: ЦГАСО

Доходный дом купца Кирста представляет собой трехэтажное каменное здание. Это интерпретация готического стиля. Автор проекта — Александр Щербачев. Ранее помещения на первом этаже сдавали в аренду под магазины, а второй и третий — под жилье. Вильгельм Кирст был известен как владелец заводов по производству искусственных минеральных и фруктовых вод. Он вел оптовую и розничную продажу своей продукции.

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