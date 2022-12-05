Суд запретил производство сметаны, творога и сливочного масла в Самарской области

Выяснилось, что предприниматель продавал молочный фальсификат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обнаружили предпринимателя, который занимался производством молочной продукции с нарушениями. Он поставлял на потребительский рынок молоко, творог, сметану и сливочное масло «Крестьянское», при этом все продукты являлись фальсификатом. Информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– Вся продукция не соответствовала требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям, характеризующим фальсификацию, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Предприниматель вел деятельность на территории Красноярского района. Он неоднократно попадал в поле зрения Роспотребнадзора, но так и не принял меры по обеспечению качества. Тогда представители регионального управления обратились в суд, который встал на сторону истца.

По решению суда предприниматель должен прекратить производство.

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