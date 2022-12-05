Сыпали угрозами и оскорблениями: в Самаре заключенные набросились на сотрудников колонии

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Фото: СУ СК по Самарской области

Следственный комитет разбирается в инциденте, который произошел в исправительной колонии №6 в Управленческом. Там заключенные устроили беспорядки: нанесли повреждения сотрудникам, сыпали угрозами и оскорблениями. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Эта история произошла 25 ноября 2022 года во время проведения внепланового обыска в отряде ИК-6. По версии следствия, несколько осужденных причинили незначительные телесные повреждения работникам колонии. Помимо этого, они оскорбляли и угрожали сотрудникам администрации ИК, которые в этот момент находились рядом.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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