Самарское УФАС обнаружило нарушение Закона «О рекламе» частной клиникой

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении административного производства. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарское УФАС выявило нарушения у одной из частных клиник. Ведомство признало ее рекламу ненадлежащей и выдало предписание устранить нарушение.

— Заявление о нарушении Закона о рекламе поступило от жительницы региона. В обращении говорилось, что на рекламной конструкции клиники на улице Ново-Садовой не было предупреждения об имеющихся противопоказаниях, — сообщает УФАС по Самарской области.

Реклама содержала информацию об услугах реабилитации позвоночника и суставов, массажа, остеопатических процедур, восстановительного лечения после инсульта. Сотрудники антимонопольного органа установили, что данная информация является рекламной и направлена на привлечение внимания к медицинским услугам клиники.

Такая реклама медуслуг должна обязательно сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний, необходимости ознакомления с инструкцией или получения консультации специалистов. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении административного производства.

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