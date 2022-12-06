Полыхнула как факел во время движения: «Лада Калина» сгорела дотла в Крутых Ключах 5 декабря 2022 года

Огонь охватил машину за считанные мгновения / Фото: Светлана Тарарыкина-Еркина/vk.com/koshelevclub

Вечером в понедельник, 5 декабря 2022 года, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошло ЧП. На бульваре Финютина загорелся легковой автомобиль. Очевидцы выложили в сеть фото и видео с места происшествия.

- Сначала было два хлопка. Их все слышали. Что-то загорелось под капотом машины, потом огонь пошел в салон. Авто мигом загорелось. Хорошо, что женщина-водитель успела выскочить, - комментируют свидетели ЧП.

Подробности пожара рассказали в ГУ МЧС по Самарской области. По данным оперативного ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 21:42. На место выезжали 9 человек и 2 единицы спецтехники.

Легковушка выгорела дотла / Фото: samara.dtp.official

- Установлено, что в движении загорелся автомобиль «Лада Калина». В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Судя по фото очевидцев, от легковушки мало что осталось. Она выгорела дотла. Точная причина происшествия пока не установлена. Выяснить все обстоятельства пожара предстоит специалистам.

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